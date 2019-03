Nuova Zelanda, la commovente haka maori dei motociclisti in onore dei morti nella strage (video)

Ruvidi, barbuti, con le facce tristi ma commoventi nella loro danza maoiri, un’Haka perfetta quella realizzata dai motociclisti della banda Mangu Kaha Aotearoa per onorare le 50 vittime degli attacchi di venerdì scorso alla moschea Noor, in Nuova Zelanda. Il gruppo dei bikers si è esibito davanti a una delle due moschee teatro dell’attacco di Brenton Tarrant, il 28enne che ha sparato sui fedeli riuniti per la preghiera del venerdì. Un video mostra i motociclisti impegnati nelle urla e nelle mosse tipiche della danza Maori neozelandese davanti a un gruppo di persone. Alla fine dell’esibizione, scattano gli applausi e qualche lacrima di commozione.