Norvegia, evacuati 300 passeggeri dalla nave da crociera, 3 feriti gravi (video)

È di 16 feriti, 3 dei quali in gravi condizioni il bilancio della complessa operazione di evacuazione della nave da crociera norvegese Viking bloccata, in balìa delle onde e con il mare in tempesta, di fronte alle coste della Norvegia.

Sono circa 300 i passeggeri portati finora in salvo delle 1.373 persone a bordo della nave da crociera bloccata fra onde altre oltre due metri al largo della costa occidentale della Norvegia per un guasto al motore.

Ai passeggeri, riuniti nelle aree comuni, sono stati fatti indossare i giubbotti di salvataggio e il personale della nave da crociera ha fornito loro tutte le informazioni di emergenza per affrontare il momento particolarmente critico con la nave sbatacchiata dalle onde.

La nave da crociera “Viking Sky” stava trasportando 915 passeggeri e 458 membri dell’equipaggio quando, al largo delle coste della Norvegia, ha avuto un guasto ai motori in condizioni di mare avverse con onde alte e potenti in prossimità di una costa frastagliata e piena di scogli.

Per questo è stata decisa l’immediata evacuazione della nave da crociera. Diversi elicotteri e navi stanno aiutando l’evacuazione dei passeggeri a bordo, secondo quanto ha riferito il servizio di salvataggio marittimo norvegese.

Poco fa la nave da crociera è anche riuscita a riavviare tre dei suoi quattro motori. E ora, aiutata da un rimorchiatore che sta tentando di rimorchiarla, punta la prua verso un porto.

“Tre dei quattro motori ora funzionano, il che significa che la barca può farcela da sola”, ha affermato il portavoce dei servizi di emergenza, Per Fjeld.

La nave da crociera Viking Sky ha avuto problemi al motore a Hustadvika, una zona costiera lunga 19 chilometri nella contea norvegese di Romsdal.

La polizia ha detto che 338 delle 1373 persone a bordo della nave sono state evacuate. L

La nave da crociera sta lasciando la costa rocciosa a 2-3 nodi – 4-5 km – all’ora, e si sta dirigendo, con l’assistenza di un rimorchiatore, verso il porto di Molde, a circa 500 chilometri a nord ovest di Oslo, hanno detto funzionari.