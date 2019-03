Migranti, Salvini non fa sconti alla Ong: «Devono essere arrestati»

Migranti, Salvini non fa sconti alla Ong. “Se un cittadino forza un posto di blocco stradale di Polizia o Carabinieri, viene arrestato. Conto – sottolinea – che questo accada”. La nave “ha disobbedito per ben due volte all’ordine della Guardia di Finanza di spegnere i motori. È come un’auto che non rispetta l’alt di un posto di blocco. Il mare non era mosso né c’era pericolo di affondamento”. Lo riferiscono fonti del Viminale, all’esito del tavolo permanente che ha rilevato alcune violazioni commesse dalla nave della Ong Mediterranea, ferma a poche miglia da Lampedusa cona bordo 49 migranti salvati al largo della Libia.

“La Mare Jonio era più vicina a Libia e Tunisia”

La Mare Jonio “era più vicina a Libia e Tunisia ma ha fatto rotta verso l’Italia, sottoponendo gli immigrati a un viaggio più lungo. La nave non ha avvisato Malta. Ha disobbedito alle indicazioni della guardia costiera libica”. Un comportamento che dimostra, secondo il Viminale, “il chiaro intento di voler portare in Italia immigrati clandestini. Nelle ultime ore, a conferma che la presenza di navi Ong è un incentivo alle partenze, si sarebbe verificato un naufragio davanti alla costa di Sabrata”.