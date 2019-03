«Metti sti c… di migranti davanti»: Casarini fa una sceneggiata vergognosa. Meloni: «Che schifo» (video)

Sceneggiata vergognosa di Luca Casarini. Giorgia Meloni pubblica il video che smaschera l'”umano ” ex no global che in una delle marce pro migranti è stato inchiodato dalle telecamere di Striscia la notizia. «Metti sti c… di migranti davanti» dice Casarini trattandoli in maniera “poco umana”. Poi prende il megafono e all’istante i «c… di migranti» diventano «fratelli migranti». Come è umano lei…

Ecco chi è Casarini

Commenta la leader di Fratelli d’Italia: «Un’altra bella dimostrazione dell’uso strumentale e interessato dei richiedenti asilo da parte di una sinistra razzista, agonizzante e al servizio del grande capitale. Che schifo!». Al megafono li chiama fratelli, che farsa. Che il buono Casarini usi i migranti per scopi propagandistici sembra evidente. Chissà che ne pensa l’arbata buonista e dei radical-chic che oggi sta praticamente seguedo le orme di Casarini e quasi lo santifica ? Il video postato da Giorgia Meloni sta spopolando sul web. Canarini usa i migranti come in una sceneggiatura, a favor di telecamere, ma poi ne rimane vittima… Vergogna.