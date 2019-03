Meloni: con il video in arabo viene giù la maschera del reddito di cittadinanza

«Spopola in rete un video in arabo destinato alla comunità islamica che spiega come ottenere il reddito di cittadinanza. Ennesima riprova di come questa forma di assistenzialismo non aiuterà i veri bisognosi ma sarà un sussidio per immigrati e a pagare saranno i lavoratori italiani». È il duro commento su Facebook di Giorgia Meloni che posta un articolo di stampa con la sconcertante notizia che conferma come una grossa fetta dell’assegno di cittadinanza sia destinata ai cittadini stranieri smascherando le vere intenzioni del governo a trazione grillina.

«Salam-Aleikum…reddito della cittadinanza», è l’incipt sulla pagina online “Bangladesh in Italy” di un video di 6 minuti con le istruzioni in lingua araba per accedere all’agognato assegno di cittadinanza. Un aiuto “prezioso” (in pochissime ore ha ottenuto oltre 5mila visualizzazioni) e ben fatto che indica dettagliatamente la documentazione necessaria per chiedere il sussidio, riportando accuratamente i link ai quali reperire «il protocollo» e tutte le informazioni necessarie.

Su Youtube un video analogo (pubblicato il 15 gennaio) ha già ottenuto 45mila click e un’ondata di soddisfazione tra le file della diffusa comunità di immigrati in Italia a partire dal popolare Davide Piccardo, ex coordinatore dei centri islamici di Milano, fan accanito di questo governo, che annuncia che il primo a fare richiesta per il «reddito» a Milano è un disoccupato marocchino, Mustapha Aarboubi.

Il reddito spetterà a 1.248 milioni di nuclei familiari, di cui circa 241 mila sono da stranieri, quindi circa il 20% del totale. L’assegno, come noto, andrà ai residenti da 10 anni, titolari di permesso di lungo periodo. Insomma, conti alla mano, l’Istat calcola che alla fine saranno moltissimi, 300mila circa gli stranieri che potranno incassare l’assegno pari 5mila euro l’anno.