Il duello andato in onda sulla tv “France 2” è stato acceso, a tratti scoppiettanti. Matteo Renzi, in collegamento da Londra, rosso in volto mentre provava a rispondere alle accuse di Marine Le Pen, che lo incalzava. La frase che ha fatto scattare l’ira dell’ex premier italiano è stata questa: «I francesi potrebbero fare a Macron quello che gli italiani hanno fatto a lei…». Renzi, a quel punto, ha attaccato Salvini e il governo giallo-verde accusando la leader della destra francese di coltivare rapporti di amicizia con il leghista. Poi, sui social, ha descritto quel confronto come una sua straordinaria vittoria, scatenando il plauso dei suoi fedelissimi. «Mi sono confrontato con Marine Le Pen sulla tv francese. I populisti sono tutti uguali. La Le Pen parlava senza conoscere la Costituzione italiana, senza sapere che da quando c’è Salvini l’Italia è tornata in recessione, senza ricordare che era una delle grandi sostenitrici di Brexit».

Una fakenews, la solita favoletta di Renzi.

Come può verificare chiunque dal video (pubblicato da Renzi sulla sua pagina youtube) chiunque mastichi un po’ di francese, il duello ha visto Renzi alterarsi, rispondere sopra le righe e la Le Pen infilzarlo con calma: «Gli italiani hanno sperimentato la sua politica che ha portato conseguenze gravissime e hanno votato Salvini e i Cinque Stelle. Il governo oggi ha il 55-60%… Lei ha perso», ha detto la leader del Front National. Un’ovvietà, che però ha scatenato Renzi. «Lei non conosce l’Italia – ha risposto l’ex leader del Pd – è vero che ho perso, ma ho perso una volta, lei ha perso sempre. Lei è la donna in politica che ha perso di più e parla di me come di quello che è stato sconfitto. Studi le cose italiane prima di parlare».

https://www.youtube.com/watch?v=Eh_2H-zwwhI