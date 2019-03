Locali della Fondazione An, lettera aperta di Giorgia Meloni a Giuliana de’ Medici

Lettera aperta di Giorgia Meloni, presidente di Fratellid’Italia, a Giuliana de’ Medici, segretario generale della Fondazione Giorgio Almirante: “Cara Giuliana, apprendo da una tua dura diretta su Facebook che la Fondazione Alleanza Nazionale, avendo locato una parte dei suoi locali a Fratelli d’Italia (a titolo oneroso), ti avrebbe chiesto di liberare la stanza che aveva offerto in uso amichevole alla Fondazione Giorgio Almirante. Davvero sono dispiaciuta che sia accaduta una cosa del genere, e ci tengo a sgomberare immediatamente il campo da questa polemica. Fino a quando quei locali saranno affidati a noi sarà per Fratelli d’Italia un onore potervi ospitare, per amicizia e per il debito morale di riconoscenza che abbiamo verso il più grande uomo di destra del dopoguerra, Giorgio Almirante. Se, come hai fatto diverse altre volte, anche in questa occasione avessi avuto la premura di avvertirmi, non ci sarebbe stato bisogno di alzare questo polverone. Mi dispiace che tu non l’abbia fatto, ma non cambia le mie intenzioni sulla questione. Ti abbraccio”.