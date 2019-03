Legrottaglie: “Sarò al Family Congress di Verona. La famiglia è fatta da padre e madre”

«La famiglia è composta da papà e mamma, questo lo dice la Bibbia, una cosa che dice Dio e da credente io mi fido di Dio, su questi principi non mi sposto di un centimetro, questo è quello che andrò a dire». Così Nicola Legrottaglie, ex calciatore di Serie A, difensore della Juventus, parlando della sua presenza al Congresso della Famiglia, convocato a Verona dal 29 al 31 marzo, a cui parteciperanno tra gli altri il vicepremier Matteo Salvini e il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana.

Per Legrottaglie ci può essere anche la famiglia allargata: «Ma non quella con più mogli o più mariti, piuttosto quella che uno si forma di tipo ‘spirituale’, quella che costruisci nella chiesa, con i credenti, nello sport, ad esempio nella tua squadra, con l’allenatore e i compagni».

In ogni caso, spiega: «Io sono per la famiglia naturale, quella prevista nel piano biblico, che è quella su cui ho basato le mie scelte, senza comunque condannare quello che fanno gli altri”, perché io “voglio lasciare agli altri, anche ai non credenti, libertà di fare quello che vogliono». «Certo – riflette – poi ci sono donne che non hanno mariti, magari l’hanno perso, o se ne è andato e alcuni bambini hanno per questo gravi mancanze, ma non è detto che una donna che non abbia vicino il marito non possa continuare a tirare su il figlio, non voglio arrivare a dire questo».

Legrottaglie: “Al Family Congress per testimoniare la mia storia”

«Ho ricevuto un invito – dice l’ex calciatore parlando del Family Congress – loro mi hanno chiesto di portare mia testimonianza sui valori, sui principi e sulla famiglia», aggiunge. «E a fine mese andrò anche per ascoltare, perché l’essere umano è stato creato per socializzare, senza giudicare gli altri, ma – avverte – nessuno deve giudicare quello che dico io».

«La donna – dice – posso dire che è una creatura meravigliosa, stupenda, Dio ha fatto uomo e donna in maniera diversa, con pari dignità, pari valore assoluto, Però questo non significa che siano stati programmati per fare le stesse cose, ad esempio anche la forza fisica, con l’uomo che alza 80 kg, mentre la donna no e noi non possiamo metterci i paraocchi dicendo che abbiamo tutti la stessa forza». Tuttavia, «ci sono situazioni dove la donna deve per forza lavorare, al mondo d’oggi, con la crisi, deve per forza lavorare».

L’ex calciatore di Gioia del Colle era già finito al centro delle cronache per la scelta di castità, fatta mentre militava in Serie A: «Ad un certo punto ho incontrato Gesù – ricorda – e ho capito che quello che sei è il risultato delle tue scelte, in quel momento era quello il principio – la castità – e quindo ho aspettato, mi pare per qualche mese, ora non ricordo di preciso, fino a cinque anni fa». «Poi ho incontrato la persona giusta, mia moglie, che mi ha dato un figlio, il frutto dell’amore che ora ha quattro anni. A Verona – conclude – racconterò la mia esperienza».