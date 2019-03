L’anarchico Orsetti e il “fascista” Quattrocchi: storie diverse, stesso eroismo

C’è un che di ancestrale e di sublime nella foto che ritrae Lorenzo Orsetti, il combattente italiano ucciso dall’Isis al confine tra Siria e Iraq, abbigliato nella sua mimetica, sigaretta tra le labbra e mitra appoggiato al muro in bella mostra. È un’immagine che rinvia ad un tempo lontano, ormai archiviato come un ricordo imbarazzante e poi sepolto dalla retorica tutta italiana dei soldati missionari di pace, quasi una comitiva di assistenti sociali in divisa sparpagliati in mezzo mondo non per fare la guerra ma per insegnare, proteggere e curare. Quella foto, invece, immortala la rivincita del combattente imponendo un testacoda alle nostre coscienze così come maturate in decenni di livido disprezzo per tutto quel che sa di autenticamente virile. E nulla v’è di più virile del volontario di guerra, dell’uomo che si arruola per combattere una causa – quella del popolo curdo nel caso di Orsetti – mettendo in conto che l’arma che imbraccia potrà uccidere i suoi nemici, cioè altri uomini. In un tempo in cui nelle melensaggini della parità totale rischiamo persino di affogare, l’immagine di Orsetti in mimetica è un lampo di luce abbagliante che imprime un’istantanea insieme vera e feroce: il combattente è sempre qualcosa di più di un uomo ordinario. Un volontario che si arruola mettendo nel conto la morte ha dalla sua una “superiorità” che nessuna distanza politica (Orsetti era anarchico) potrà mai disconoscere e che nessuna teoria parapsicologica riuscirà mai a derubricare a difetto di personalità disturbata. Con buona pace di Bertolt Brecht, c’è sempre bisogno di eroi. E l’eroe è potenzialmente in ciascuno di noi perché eroe, in fondo, è chi riesce a frapporre uno stile tra se stesso e la morte. Lo è stato il “mercenario” Fabrizio Quattrocchi perché in punto di morte gli piacque dire che un “italiano vero” fissa negli occhi i suoi uccisori riscattando così vagonate di macchiette. Lo è oggi il volontario Lorenzo Orsetti, immolatosi per il popolo curdo non essendovi obbligato da nessuna legge e da nessuna autorità se non quella della sua coscienza. Stampiamoci quindi bene in mente i loro volti perché sono i volti di uomini che avevano scelto di vivere mettendo in conto di saper morire. Uomini veri.