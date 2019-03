La svolta di McDonald’s: società di start-up acquisita per 300 milioni di dollari

Il gigante del fast food McDonald’s ha firmato un accordo per l’acquisizione della società di start-up Dynamic Yield. È una società israeliana di personalizzazione dell’intelligenza artificiale (AI). Entrambe le società non hanno rivelato somme, ma secondo i media economici americani e israeliani, l’accordo vale più di 300 milioni di dollari. Dynamic Yield, fondata nel 2011 e con sede nella città costiera di Tel Aviv e a New York City, ha sviluppato una piattaforma che aiuta i produttori ad aumentare i loro ricavi.

McDonald’s, un accordo che porta alla “rivoluzione”