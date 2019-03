La rissa tra bande di stranieri cominciata in strada, prosegue in metro: è panico tra i passeggeri

Gli scontri riprendono in un vagone della metro rossa: panico tra i passeggeri

Risse, scontri tra bande come nella peggiore tradizione criminale d’importazione estera e tanta, tanta paura tra i malcapitati passanti tanto che, nella bagarre e nei disordini di una seconda rissa avvenuta a bordo della metro rossa, sono rimasti coinvolti gran parte dei passeggeri bordo del convoglio diretto alla stazione Bisceglie (Milano), solerti comunque nel far scattare l’allarme e segnalare quanto stava accadendo sul treno. arrivati agenti e i soccorsi sul posto, però, gran parte dei facinorosi sono riusciti a dileguarsi, e come riporta sempre Il Giornale, «sul posto un’ambulanza del 118, gli addetti alla sicurezza della società Atm e gli agenti della Polmetro, hanno trovato soltanto due 18enni marocchini, rimasti a terra dopo aver subìto un pestaggio. I giovani hanno spiegato di essere stati aggrediti da una banda dell’est Europa, con ogni probabilità gli ucraini fermati in piazzale Cadorna». Una strana aria di calma aleggia ora anche in quelle zone teatro degli scontri: ma è convinzione di molti milanesi che sia solo momentanea…