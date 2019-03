“La politica da bere”: al via un ciclo di incontri tra idee, letture e convivialità

La politica incontra i territori e i suoi protagonisti. Si intitola «La politica da bere, libri , vino e altre storie, a spasso per l’Italia» l’iniziativa ideata dalla giornalista Cristina Gimignani. Un’iniziativa basata sulla rivalutazione dei territori attraverso la politica , passando per il volano della convivialità e delle buone letture. Si inizia domani a Montalto di Castro, a seguire Grosseto, Viterbo, Roma, per poi proseguire in tutto lo stivale. Presenti personaggi dello spettacolo, dei mass media e della comunicazione politica. Un bicchiere di vino, accompagnato da un libro in omaggio e pane casalingo, saranno la base per una serata all’insegna delle idee, della lettura e della buona politica.

Il romanzo politico

Grazie alla collaborazione di sindaci ed enti locali , in accordo con le aziende vinicole, editoriali e attività produttive locali, partirà in giro per l’Italia un ciclo di incontri con parlamentari di tutti i partiti, scrittori, attori , giornalisti e amministratori, che si ritroveranno in una serie di incontri, dove insieme al bicchiere del vino e al pane per aperitivo si troveranno a parlare di un romanzo politico, o raccontare , attraverso una canzone, la propria storia personale, unita a quella politica. Un grand tour. Gli eventi partono dalla Tuscia per poi proseguire in tutto lo stivale. Presenti, personaggi dello spettacolo, dei mass media e della comunicazione politica.

Ideatore del progetto e responsabile della comunicazione Cristina Gimignani, in collaborazione con Confartigianato e museo del vino di Viterbo, insieme alla Banca Tema.

Nell’evento di domani a Montalto di Castro all’ex chiesa di San Sisto saranno presenti dalle 17.30 Maurizio Gasparri presidente della giunta delle elezioni e immunità parlamentari, Carlo Albertazzi caporedattore gr parlamento, Giampaolo Rossi componente Cda Rai, Cristina Gimignani scrittrice , giornalista e autore , che condurrà l’incontro, Stefano Signori, Confartigianato Viterbo e presidente museo del vino, il Sindaco di Montalto di Castro, sindaco Sergio Caci, Fabio Becherini direttore generale Banca Tema

Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo con un romanzo dell’autore in omaggio.