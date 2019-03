La lotta dei pastori sardi non si ferma: quarto assalto armato a un camion del latte (video)

Un altro camion che trasportava latte è stato incendiato stamani all’alba nelle campagne di Torralba (in provincia di Sassari). Ancora due banditi armati di fucile e con il volto travisato, secondo quanto apprende l’Adnkronos, hanno bloccato il mezzo e costretto l’autista a scendere. Dopo essersi impossessati del camion e aver percorso un chilometro circa, si sono fermati e gli hanno dato fuoco. Si tratta del camion di un trasportatore privato che lavora per conto della ditta Fratelli Pinna di Thiesi. Sul posto i Carabinieri e i vigili del fuoco. Non si conoscono al momento altri dettagli. L’assalto arriva dopo l’accordo raggiunto ieri in prefettura a Sassari sul prezzo del latte, fissato a 74 cent a partire dal mese di marzo. È il quarto assalto ad un camion-cisterna per il trasporto del latte: il primo il 24 febbraio ad Orune (Nuoro), dove sempre due individui armati e travisati, hanno bloccato il camion e costretto l’autista ad aprire le valvole e sversare il latte sulla strada; il secondo due giorni dopo a Nule (Sassari), dove questa volta, sempre i due armati e travisati, hanno incendiato il camion, i terso due giorni fa, il 6 marzo proprio ad Irgoli. L’ipotesi è che si tratti sempre della stessa banda. I due potrebbero aver abbandonato la Baronia e la bassa Gallura, troppo rischiosa perché controllata dalle forze dell’ordine che stanno sorvegliando il territorio anche con elicotteri.