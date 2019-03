Inaugurata a Ladispoli piazza Almirante: “Protagonista della storia, esempio per i giovani di oggi”

«Così come oggi c’è via Enrico Berlinguer, credo che sia giusto che a Ladispoli ci sia anche piazza Giorgio Almirante». Con queste parole il sindaco della città laziale, Alessandro Grando, ha aperto la cerimonia di inaugurazione della piazza dedicata al leader del Msi. «Oggi rendiamo omaggio a uno dei politici più importanti della storia repubblicana del nostro Paese – ha detto il primo cittadino di Ladispoli – Un politico che ebbe la sensibilità, la delicatezza, l’umanità di mettersi in fila fuori dalle Botteghe Oscure in occasione dei funerali di Berlinguer». Il sindaco della giunta di centrodestra ha fatto riferimento alle polemiche degli ultimi giorni. «Nel corso degli anni – ha detto Grando – sono state dedicate tante strade a esponenti politici che hanno fatto la storia della sinistra e nessuno di noi si è mai permesso di delegittimare quelle scelte».

In concomitanza con la cerimonia si è infatti tenuto un sit in dei movimenti di estrema sinistra e dell’Anpi, che più volte avevano fatto appelli per annullare l’iniziativa e avevano scritto anche al prefetto. Il centro è stato presidiato dalle forze del’ordine.

La politica di Almirante resta attualissima

«La politica di Almirante è attualissima – ha detto Giuliana de’ Medici, figlia del politico missino e segretario della Fondazione Almirante – ce lo dimostra il percorso della storia. Almirante merita tutto questo. Ringrazio tutti i presenti. Vi ringrazio per il vostro affetto. Ringrazio il sindaco e Giovanni Ardita, il presentatore della mozione di FdI che è stato il primo a chiedere l’intitolazione di questa piazza. Grazie alle forze dell’ordine che ci sono sempre accanto. Vorrei ringraziare Antonella Mattei, che ci ricorda un periodo buio della nostra storia. Almirante teneva tantissimo alla famiglia Mattei. Grazie ad Antonella, che è vicina a noi». La figlia di Almirante ha infine ringraziato il parroco: «Benedirà la piazza e speriamo dica ai giovani chi era mio padre». Questo perché nei giorni scorsi il sacerdote aveva detto che per lui quella «si chiamava piazza della Chiesa e non piazza Almirante».

La soddisfazione di Fratelli d’Italia

«È stato per me un onore e un’emozione partecipare oggi a Ladispoli all’inaugurazione di una piazza intitolata a Giorgio Almirante, uomo simbolo di una intera generazione che ha reso grande la destra italiana. La cerimonia, che ha visto la presenza di molte autorità, è stata resa possibile grazie all’approvazione di una mozione di Fdi in consiglio comunale che ha consentito al sindaco Alessandro Grando di concretizzare l’atto amministrativo inaugurando oggi la piazza. Un grazie a lui e ai nostri consiglieri che hanno reso possibile questo tributo». Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.