In una ricerca l’autoritratto degli over 65 in Italia: si sentono attivi, in salute e connessi

Si sentono in salute. Attivi nel tempo libero. Autonomi nella gestione finanziaria ed economicamente in grado di soddisfare le proprie esigenze, togliersi qualche sfizio e anche aiutare la famiglia. È l’autoritratto degli over 65enni italiani, tracciato attraverso la ricerca ‘Smart Aging: over 65 e family caregivers a confronto’, realizzata per Europ Assistance con il contributo scientifico di Humanitas da Lexis Research. Quando però a descriverli sono i figli, il ‘ritratto’ è meno fulgido: solo il 23% afferma che l’over 65 di riferimento si trova in buona salute.Dalle 1.300 interviste realizzate emerge che più della metà degli over 65 vive con il proprio partner, ma un quarto è rimasto solo.

