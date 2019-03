In mare con un vento di 60 nodi: ecco il salvataggio di un pescatore tra le onde alte 4 metri (video)

Un’ora in mare, tra le onde alte quattro metri, con un vento di 60 nodi. Il salvataggio “miracoloso” di un pescatore è avvenuto al largo delle coste della Cornovaglia: l’uomo era caduto in acqua a quaranta metri dalla costa, nel buio, ma fortunatamente era riuscito a lanciare un allarme, recepito da un elicottero, che però è riuscito a recuperarlo solo dopo molto tempo, agganciandolo ad un traino che lo ha tirato su, fino a metterlo a bordo. Il trasporto rapido in ospedale ha consentito di salvare la vita al pescatore.