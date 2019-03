In fiamme un hotel a Dacca, disperato salvataggio ma qualcuno si lancia nel vuoto: 10 morti (video)

Fiamme avvolgenti, un fumo pesante, persone che si sbracciamo dalle finestre, qualcuno si lancia nel vuoto, altri si aggrappano all’elicottero dei soccorsi che li porta in salvo. Un incendio è scoppiato in un palazzo di 19 piani a Dacca, capitale del Bangladesh. Le cause dell’incendio non sono ancora note. Le immagini diffuse sui social network mostrano fiamme e fumo nero che si sollevano dalla parte esterna dell’edificio, sotto gli sguardi preoccupati di una folla di passanti che si riunita in strada. Molti nel tentativo di fuggire dalle finestre sono caduti nel vuoto. I morti sarebbero una decina, finora.