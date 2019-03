Il Vaticano svela il mistero del baciamano rifiutato: «Il Papa lo fa se…» (video)

Infine intervenne la Santa Sede. Il video del Papa che leva la mano mentre i fedeli di Loreto tentato di fargli il baciamano, ripreso anche da Osho, è diventato un tale caso che il Vaticano ha ritenuto di rompere il silenzio per dare spiegazioni. E chiarire che il Papa non voleva rifiutare quel gesto di ossequio, ma evitare spiacevoli inconvenienti igienici per chi lo compiva. «Il motivo è molto semplice: igiene. Quando ci sono lunghe file di fedeli, come a Loreto, il Papa vuole che si eviti il rischio di contagio, non per lui ma per la gente», ha detto il portavoce vaticano Alessandro Gisotti, aggiungendo che la stessa cosa «non avviene con singole persone o con gruppi molto piccoli di fedeli: Papa Francesco ama abbracciare e farsi abbracciare dalla gente».

no baciamano ma quant'è diventato schizzinoso er Papa? Pubblicato da Le più belle frasi di Osho su Martedì 26 marzo 2019