Il Premio Caravella Tricolore “Natale di Roma”: appuntamento l’11 aprile alla Fondazione An

Il comitato promotore del Premio Nazionale Caravella Tricolore dopo il successo ottenuto lo scorso anno ha deciso di istituire in occasione del Natale di Roma una nuova serie di premiazioni a personaggi che si sono particolarmente distinti nei settori dell’Arte, della Cultura, della Scienza e dell’Informazione. La nuova manifestazione è stata fissata per il giorno 11 aprile prossimo, anticipandolo di qualche giorno sulla data ufficiale del 21 che quest’anno coincide con la Santa Pasqua, come già annunciato sia durante la manifestazione da noi organizzata il 27 novembre con il Premio Nazionale Caravella Tricolore sia poi con l’iniziativa che ha fatto nascere il “Comitato 7 Marzo” che ha organizzato e gestito la bella manifestazione dedicata alla Giornata Mondiale della Donna che si è svolta nei locali della Fondazione AN.

Iniziativa di “Realtà nuova”

Abbiamo voluto riproporre una nuova edizione del Premio Nazionale Caravella Tricolore in occasione del 2772 anniversario della fondazione di Roma in quanto questa è una ricorrenza che spesso molti dimenticano ma che il nostro sodalizio di associazioni vuole invece festeggiare. “Realtà Nuova”, diretta da Domenico Gramazio, è fra i promotori di queste rinnovate iniziative, e si fa veicolo per invitare il nostro mondo a partecipare a un incontro che ricorderà gli amici, gli scrittori, i giornalisti ed i professionisti ai quali l’11 aprile saranno riconosciuti i meriti con la consegna del nostro premio. Una ennesimo sforzo volto a tenere viva questa nostra importante tradizione. Il Premio Caravella Tricolore “Natale di Roma” potrà essere anche seguito in diretta streaming collegandosi tramite il sito web de Il Secolo d’Italia.