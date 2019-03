Il lato oscuro di Michael Jackson: arriva in Italia lo sconvolgente film sulle perversioni di Jacko (video)

Il lato oscuro di Michael Jackson. Si chiama Leaving Neverland ed è lo sconvolgente documentario di Hbo sulle perversioni della pop star. Due uomini raccontano gl abusi subiti quando erano bambini da Jacko nella sua residenza di Neverland. Il lungometraggio è stato proiettato al Sundance Film Festival, suscitando scalpore e impressione nell’opinione pubblica. Lo sdegno è stato tale da spingere un paio di giorni fa il noto brand di Louis Vuitton a ritirare dal mercato i capi di abbliamanto ispirati alla rock star e presentati in una sfilata a Parigi lo scorso gennaio. La maison francese teme una brutta caduta di immagine. Leaving Neverland sarà trasmesso in esclusiva in Italia, in prima serata, il 19 e 20 marzo sul canale Nove.

Orribile materiale pedo-pornografico

Delle perversioni di Michael Jacson si era riparlato nel 2016 furono trovati orribili opuscoli e quadri ritraenti scene di sesso estremo e torture nei confronti di bambini e giovani in età adolescenziale. In precedenza erano arrivate le terribili testimonianze in tribunale da parte di un giovane americano che accusò la stella del pop di aver abusato più volte di lui durante la permanenza a Neverland. Proponiamo nel video il trail in inglese di Leaving Neverland.