I genitori di Renzi tornano in libertà: revocati gli arresti domiciliari

Il Tribunale del Riesame di Firenze ha revocato gli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi. I giudici hanno disposto a loro carico la misura dell’interdizione per 8 mesi dall’attività imprenditoriale. Il 1° marzo scorso il giudice per le indagini preliminari di Firenze, Angela Fantechi, aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per i coniugi Renzi senior, respingendo la richiesta di revoca presentata il 25 febbraio dall’avvocato Federico Bagattini, difensore della coppia, durante l’interrogatorio di garanzia. Da qui il ricorso al Riesame, che ha accolto il parere della difesa togliendo i domiciliari. Tiziano Renzi e Laura Bovoli erano stati arrestati il 18 febbraio nella loro casa di Rignano sull’Arno dalla Guardia di Finanza su provvedimento cautelare richiesto dalla Procura di Firenze, nell’ambito di un’inchiesta per bancarotta fraudolenta ed emissioni di fatture false per il fallimento di alcune cooperative collegate alla loro società Eventi6.