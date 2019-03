Giovedì a Roma “Lettera 22” incontra Steve Bannon: si parla di nuova destra

Lettera 22, l’associazione per un’informazione “non omologata da anni in prima linea contro la dittatura del politicamente corretto”, incontra Steve Bannon. L’appuntamento è in programma giovedì 21 marzo, alle 17, a Roma, alla Biblioteca Angelica.

Bannon è uno dei personaggi del mondo mediatico e politico Usa più influenti e dibattuti. È stato lo spin doctor di Donald Trump nella vittoriosa campagna elettorale per la Casa Bianca. È inoltre ideologo di The Movement, il progetto internazionale volto alla promozione di una nuova destra populista alternativa al conservatorismo tradizionale.

Chi è Steve Bannon

Bannon oggi appare molto popolare anche nel Vecchio Continente, dove viene considerato un interlocutore di riferimento per le principali formazioni sovraniste europee. «Nelle due ore di chiacchierata pubblica – si legge in una nota di L22 – si discuterà di Fake News, disintermediazione della Rete e fine del mainstream, elezioni europee e crisi della Chiesa cattolica. E proprio nel giorno in cui Xi Jinping arriverà in visita in Italia si parlerà dei rapporti con Russia e Cina ma anche delle differenze tra Gilet Gialli francesi e Gilet gialloverdi italiani, di elite e globalizzazione e del fatto che i super ricchi siano tutti di sinistra».

Incontro pubblico alla Biblioteca Angelica

Nelle due ore di chiacchierata pubblica, introdotte e moderate da Paolo Corsini (Presidente di Lettera 22), discuteranno con lui Maria Luisa Rossi Hawkins (corrispondente Mediaset da New York); Giampaolo Rossi (consigliere d’amministrazione Rai), Alessandro Giuli (editorialista di Libero), Gennaro Sangiuliano (direttore Tg2).