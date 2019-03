Gasparri rivela: Trerotola mi chiese la candidatura col centrodestra in Basilicata (video)

Un video-verità rivela (al minuto 1,50) che il candidato presidente del centrosinistra in Basilicata, Carlo Trerotola, qualche settimana prima della sua candidatura nel centrosinistra, aveva chiesto al senatore Maurizio Gasparri una candidatura nel centrodestra. Carlo Trerotola tenta di rivoltare la frittata dicendo, sul suo profilo Fb, che fu Maurizio Gasparri a chiedergli di essere candidato e parla di “attacco alla Basilicata”. Gasparri gli replica così sulla sua pagina Fb: “In farmacia i dosaggi sono fondamentali. Non mischiare la mia verità con le tue bugie a caso. Fai uno sforzo di memoria: mi hai incontrato casualmente all’Auditorium di Roma qualche mese fa a un convegno di farmacisti. Mi hai avvicinato in un corridoio e, ricordando la comune appartenenza alla destra politica, mi hai dato un tuo biglietto da visita e mi hai sinteticamente manifestato la tua volontà di candidarti alla presidenza della Regione Basilicata con il centrodestra. Come mia abitudine ho risposto educatamente, prendendo atto con sorpresa di una aspirazione espressa in un casuale incontro in un corridoio di un convegno di farmacisti al quale sono stato invitato per le mie battaglie parlamentari per la categoria. Le circostanze sono tali da non dover aggiungere molto altro. Comprensibile la volontà di candidarsi, sorprendente la disponibilità a farlo con qualsiasi schieramento. Illudersi di diventare candidato presidente chiedendolo a me incontrato per caso è davvero la conferma che domenica sarai sconfitto. Esiste la nobile professione di farmacista. Non quella di candidato alla presidenza con chiunque”.