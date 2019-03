Fumetti, a Lucca i personaggi più famosi. Arriva il papà di Alan Ford e l’autore di Zagor

Le giovani generazioni possono tranquillamente trovare i fumetti di Alan Ford in soffitta. Custoditi, ben ordinati, considerati un bene prezioso. Perché quei fumetti sono stati un cult per molti anni. E ora – dopo l’adesione di Milo Manara – fra gli ospiti d’onore di Lucca Collezionando 2019, arriva Max Bunker. È il papà proprio di Alan Ford e sarà presente alla mostra mercato dedicata all’universo del fumetto da collezione nonché a tutti i suoi mondi di riferimento. L’evento si terrà al Polo Fiere di Lucca il 23 e 24 marzo. Alla mostra Max Bunker presenterà il libro Una vita da Numero Uno scritto da Moreno Burattini edito da Cut-Up Publishing. Il volume sarà in distribuzione nelle libreria e nelle fumetterie dal 4 aprile. In occasione del cinquantennale di Alan Ford, questo libro traccia la biografia professionale del suo creatore, Luciano Secchi in arte Max Bunker, milanese classe 1939, attivo in campo fumettistico fin dal 1959, e giunto quindi a festeggiare ottanta anni di vita e sessanta di carriera.

Alan Ford, Kriminal, Satanik e tanti altri