Follia di una madre, prende a morsi il figlio perché ha disubbidito

La piccola vittima, il figlio di nove anni, in un’occasione, sarebbe stato morsicato sulla guancia per averle disobbedito, cambiandosi da solo i vestiti senza rispettare i suoi ordini. La madre gli avrebbe prima gridato tutta la sua rabbia e poi, come si legge nelle carte processuali, gli avrebbe stretto «la base del collo con entrambe le mani, mentre si trovava a cavalcioni su di lui». Ad accorgersi del livido provocato dal morso, il padre del bambino, che aveva chiesto spiegazioni alla moglie. Lei aveva risposto: «Volevo dargli un bacio ma lui si è girato all’improvviso». L’uomo non aveva creduto alla sua versione, decidendo pertanto di denunciare il fatto.

Torture fisiche e psicologiche

Depressione, ansie, follia: le “torture” della madre – sia psicologiche che fisiche- erano un’abitudine . Un campionario di orrori. Al proprio figlio la madre avrebbe anche vietato di frequentare gli amichetti fuori dall’orario scolastico, lo avrebbe redarguito con tentati strangolamenti e soprusi di varia natura. Secondo le ricostruzioni dell’accusa, leggiamo sul Messaggero, in un’altra circostanza, risalente sempre a tre anni fa, la mamma avrebbe «costretto il figlio a rimanere con lei in casa, stringendolo a sé fortemente e sbattendolo sul letto e a terra». E poi lo avrebbe tirato «per le gambe e per le mani, stringendogli il petto con le mani provocandogli dolore». la donna, consigliata di rivolgersi a specialisti e terapeuti ha più volte rifiutato di sottoporsi a controlli.