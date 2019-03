Foggia, il 26 marzo la presentazione del libro “Pinuccio Tatarella: passione intelligenza al servizio e dell’Italia”

Si terrà martedì 26 marzo, alle 18.30 nella cornice della Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano, la presentazione del libro “Pinuccio Tatarella: passione intelligenza al servizio e dell’Italia”, edito dalla casa editrice Regnani-Giubilei e pubblicato in occasione del ventennale della scomparsa dell’ex vicepresidente del Consiglio dei Ministri e figura storica della destra italiana.

Il volume raccoglie contributi e testimonianze non solo di chi è stato protagonista della Seconda Repubblica, ma anche di alcuni protagonisti dell’attuale fase politica: Galeazzo Bignami, Italo Bocchino, Pietrangelo Buttafuoco, Alessandro Campi, Domenico Crocco, Massimo D’Alema, Marcello De Angelis, Michele Emiliano, Vittorio Feltri, Stefano Folli, Maurizio Gasparri, Francesco Giubilei, Ignazio La Russa, Gianni Letta, Gennaro Malgieri, Roberto Maroni, Giorgia Meloni, Salvatore Merlo, Paolo Messa, Nello Musumeci, Corrado Ocone, Giuseppe Parlato, Antonio Polito, Gaetano Quagliariello, Gianpaolo Rossi, Matteo Salvini, Gennaro Sangiuliano, Vittorio Sgarbi, Antonio Tajani, Fabrizio Tatarella, Adolfo Urso, Giuseppe Valditara, Giuseppe Valentino, Marcello Veneziani, Francesco Verderami, Luciano Violante.

I saluti introduttivi dell’evento saranno affidati all’assessore comunale alla Cultura, Anna Paola Giuliani mentre a dialogare intorno alla figura di Pinuccio Tatarella, al ruolo e alla sua funzione esercitate nel corso della sua lunga carriera politica, parlamentare e di governo saranno il sindaco di Foggia, Franco Landella, il già primo cittadino, presidente del Consiglio Nazionale dell’ANCI, presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, più volte parlamentare e personalità di primissimo piano del Movimento Sociale Italiano prima e di Alleanza Nazionale On. Paolo Agostinacchio, il vicepresidente della Fondazione Tatarella, Fabrizio Tatarella. I lavori saranno moderati dal giornalista Paolo Ruotolo.