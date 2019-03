Firenze, minaccia di gettarsi da un ponte: poliziotta lo afferra al volo. Il video del salvataggio

Una poliziotta afferra al volo un uomo dal muretto di un ponte: dopo aver minacciato di saltare giù, è stato messo in sicurezza dagli agenti delle volanti che lo hanno poi affidato ai sanitari del 118. In piazza Puccini, a Firenze, diversi passanti hanno assistito ad un vero e proprio “salvataggio al volo” di un uomo ad opera di una poliziotta delle volanti della Questura. Un cittadino romeno di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, secondo le testimonianze raccolte in strada dalla polizia, avrebbe inizialmente danneggiato lo specchietto di una auto parcheggiata in via Baracca; poi, in evidente stato di alterazione, sarebbe salito sul muretto del ponte di piazza Puccini cominciando a gridare frasi incomprensibili. In pochi attimi gli agenti lo hanno accerchiato, determinati a farlo scendere in tutta sicurezza; tuttavia, nonostante diversi tentativi di riportarlo alla calma, il 40enne ha continuato a minacciare di lanciarsi giù dal muretto, avvicinandosi sempre più pericolosamente al bordo. Così, mentre uno dei veterani delle volanti – forte della sua lunga esperienza sul campo – lo ha distratto, è entrata in scena la giovane poliziotta che con grande prontezza di riflessi lo ha afferrato al volo, trascinandolo a terra. L’uomo è stato poi affidato ai sanitari del 118.