Feltri: «L’Islam è pericoloso, solo gli imbecilli non se ne accorgono. E processano me»

«Mentre perseguitano un cronista perché afferma la verità, in Iran è stata inflitta una pena detentiva di 38 anni, con l’ aggiunta di 148 frustate, alla signora Nasrin Sotoudeh, 55 anni, avvocato di grido e difensore strenuo delle donne iraniane, dei loro diritti umani, di cui lo Stato musulmano se ne infischia ritenendoli capricci femminili». Quel “cronista” è Vittorio Feltri e il passaggio è un brano del suo editoriale su Libero in cui ripercorre la vicenda per la quale è stato processato dall’ Ordine dei giornalisti della Lombardia. «Un articolo poco simpatizzante nei confronti degli islamici, specialmente terroristi e violenti di ogni genere- ammette Feltri – . A giorni mi arriverà la sentenza in cui si dirà che ho offeso la dignità di un popolo e di una religione, quando invece personalmente ce l’ ho soltanto con gli assassini e chi trasforma la fede in un alibi per commettere delitti».

L’Ordine condanna me e dimentica gli scempi dell’Iran