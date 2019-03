FdI: «Rami merita la cittadinanza. Ma lo Ius soli non c’entra niente» (video)

Fratelli d’Italia è d’accordo sul conferimento della cittadinanza italiana al piccolo Rami, che «ha salvato 51 compagni» dai propositi stragisti dell’autista Ousseynou Sy. Ma questo non mette in discussione l’assoluta contrarietà del partito allo Ius soli e alla concessione indiscriminata della cittadinanza a tutti gli immigrati. Quella è un’altra cosa. A spiegarlo è stato il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, ricordando che «la cittadinanza va meritata, non può essere un automatismo». E su Rami il partito di Giorgia Meloni non ha dubbi: «Siamo concordi a dargliela velocemente, perché ha salvato 51 compagni di classe».