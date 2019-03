EasyJet scarica Alitalia. Delta (per ora) resta. Sciopero di 72 ore dei piloti

EasyJet scarica Alitalia e si defila dalla partita a tre per riportare, assieme a Delta Airlines, l’ex-compagnia di bandiera italiana ai vecchi fasti.

«A seguito delle conversazioni con Ferrovie dello Stato Italiane e Delta Air Lines per la creazione di un consorzio che valutasse le opzioni per le future operazioni di Alitalia, EasyJet ha deciso di ritirarsi dal processo – spiega il vettore low cost su cui si erano fondate le speranze del personale Alitalia – EasyJet conferma il suo impegno per l’Italia quale mercato chiave della compagnia, dove attualmente trasporta 18,5 milioni di passeggeri ogni anno, impiegando 1.400 piloti e assistenti di volo con contratti di lavoro italiani. Continueremo a investire nelle tre basi di Milano, Napoli e Venezia come abbiamo fatto negli ultimi anni, aggiungendo rotte e capacità».

Delta, dal canto suo, «conferma che continua a esplorare le vie per lavorare le vie per lavorare con le Ferrovie dello Stato e mantenere la nostra partnership con Alitalia nel futuro – fanno sapere dal board dell’aviolinea statunitense – Le discussioni sono in corso e Alitalia è un partner di Delta da lungo tempo».

Nessuna indicazione, invece, da parte di Delta dell’impegno finanziario che intende destinare ad Alitalia.

Secondo fonti interpellate, vicine alla trattativa, gli incontri che si sono svolti ad Atlanta la scorsa settimana tra l’ad di Fs, Gianfranco Battisti, e il ceo di Delta, Ed Bastian, sono stati proficui.

Il colosso Usa avrebbe assicurato la sua partecipazione con una quota del 10 per cento ma i negoziati vanno avanti e si tratta ora di sondare ulteriori disponibilità e margini per un intervento più ampio.

Le stesse fonti assicurano del forte impegno manifestato da Bastian ad andare avanti nella partita Alitalia.

Da parte di Fs, la partecipazione rimarrebbe, al momento, confermata fino al 30 per cento.

L’uscita di scena di EasyJet preoccupa, e non poco, il personale Alitalia: «l’Associazione Nazionale Piloti esprime forte preoccupazione per il destino di Alitalia e dei suoi dipendenti – dice il presidente di Anp, Marco Veneziani confermando 72 ore di sciopero di cui le prime 4 il 25 marzo 2019 dalle 10 alle 14 – Dopo mesi e mesi di trattative, non c’è ancora nulla di concreto; per questo, l’Anp si vede costretta a confermare 72 ore di sciopero di cui le prime 4 verranno effettuate in 25 marzo 2019 dalle ore 10:00 alle 14:00».