È morto Bruno Oliviero, il fotografo che ha catturato la bellezza femminile

E’ morto Bruno Oliviero, noto per essere il fotografo delle dive. Un artista dall’obiettivo spesso indiscreto che ha raccontato un pezzo del cinema e dello spettacolo. Oliviero nella sua lunga carriera di fotografo ha immortalato le attrici e le modelle più belle di sempre: da Sophia Loren a Monica Vitti a Monica Bellucci, Sabrina Ferilli e Valeria Marini. Nel suo lunghissimo album trovano posto anche Madonna, Kate Moss e Naomi Campbell. Oliviero è stato anche un appprezzato talent scout. Tant’è che pare proprio che al suo intuito, e al suo occhio, devono parte del loro iniziale successo Ornella Muti – fotografata per la prima volta quando aveva 14 anni – Ilary Blasi e Simona Ventura. Insomma, tutta una vita e una carriera passata dietro l’obiettivo a cogliere l’essenza delle donne. Anche se i suoi sogni da ragazzo erano altri. Avrebbe voluto diventare un calciatore, ma il destino decise che appendesse le scarpette al chiodo e si mettesse la macchina fotografica a tracolla. È così che davanti alla sua lente hanno sfilato quasi tutte le star del cinema, della televisione e dello spettacolo. Per un lungo periodo ha inoltre curato l’immagine del più famoso concorso di bellezza italiano, Miss Italia, quando il patron era Enzo Mirigliani. “Occhi” è stato il suo ultimo libro fotografico: un viaggio nello sguardo delle donne che lo hanno catturato ed ammaliato in tutti gli anni di carriera, figlia e nipotine comprese.