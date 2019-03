E Donald Trump esulta su Twitter dopo le conclusioni del rapporto Mueller

Donald Trump esprime tutta la sua soddisfazione. E lo fa a colpi di Twitter. Galvanizzato dal contenuto del rapporto Mueller che nega alla radice il cosiddetto Russiagate, Trump decide di aprire la sua giornata sul suo mezzo di propaganda preferito: Twitter. Stavolta, in maniera ragionata sceglie una sorta di rassegna stampa che evidenzia le conclusioni a cui è approdato il procuratore speciale. “Breaking News: il rapporto Mueller non evidenzia cospirazione tra Trump e la Russia”, scrive il presidente, riportando un titolo del network Msnbc. Trump dà spazio alle considerazioni di Bret Baier, uno degli anchorman di Fox News: “A prescindere dalle vostre ideologie e dai vostri legami, questo è un giorno positivo per l’America. Nessun americano ha cospirato per cooperare con la Russia nel tentativo di interferire nelle elezioni 2016, secondo Robert Mueller, e questo è positivo”, dice Baier, come riporta Trump. “Il procuratore speciale -prosegue l’anchorman- non ha trovato che la campagna Trump, o qualcuno associato ad essa, abbia cospirato o si sia coordinato con la Russia in questi sforzi, nonostante diverse offerte da individui legati ai russi per sostenere la campagna di Trump”. Il presidente, quindi, ripropone un proprio tweet, pubblicato nella serata di domenica: “Nessuna collusione, nessuna ostruzione, completa e totale assoluzione”, sintetizza Trump, con un’interpretazione forse un po’ forzata ma, logica del rapporto stilato dal procuratore speciale. Mueller non ha individuato prove relative alla collusione ma, ha tuttavia lasciato un poco di veleno evidenziando di non aver raggiunto una conclusione, in un senso o nell’altro, in relazione all’eventualità che il comportamento tenuto da Trump abbia prodotto un’ostruzione alla giustizia. A questo ora cercheranno d’aggrapparsi i democratici. Che temono davvero la riconferma di Trump.