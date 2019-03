Di Maio fa l’illuminista da quattro soldi: «A Verona la Lega festeggia il Medio Evo».

Luigi Di Maio oggi si sente Voltaire, Rousseau e Diderot messi insieme. Per attaccare l’alleato leghista e il congresso delle Famiglie accende i Lumi pentastellati contro l'”oscurantismo” .«Al congresso di Verona non ci andrà nessuno del Movimento Cinque Stelle. È un congresso lontano anni luce dal Movimento, ci vede divisi dalla Lega. Non andiamo a festeggiare il Medio Evo a Verona come purtroppo fa una parte di questo governo». Così sentenzia il leader del M5S nonché vicepresidente del Consiglio nonché ministro del Welfare e dello Sviluppo economco.Va da sé che per Di Maio è un’occasione come un’altra per mettere un po’ di peperoncino tra lui e Salvini. Dal suo punto di vista, è più che legittimo. Gli consigliamo però di lasciare perdere la storia e il Medio Evo. Perché, se in uno studio televisivo o in una intervista per un tg, qualcuno gli chiedesse lumi sui Lumi o particolari sul Medio Evo, non siamo sicuri che fornirebbe risposte pertinenti. Visti i precedenti, chissà che cosa gli uscirebbe dalla bocca..