Di Maio esclude lo “ius soli” e blinda la Raggi: «De Vito è un caso isolato, la giunta va avanti»

«Non vedo il caso Roma, vedo il caso De Vito. La Giunta deve andare avanti per portare a casa una missione difficilissima, mettere a posto la città di Roma». Di prima mattina il leader M5S, Luigi Di Maio, ospite di “Agorà” su Raitre, blinda la giunta Raggi, nonostante l’ombra dell’inchiesta, dopo aver fagocitato il presidente dell’assemblea Marcello De Vita, stia iniziando a lambire anche il fedelissimo del sindaco, Daniele Frogia, indagato a sua volta. «Sono dispiaciuto che ci sia questo episodio, ma rincuorato che sia l’unico in dieci anni», aggiunge Di Maio riferendosi all’arresto di Marcello De Vito. «Mi pare che Virginia Raggi e questo Marcello De Vito -aggiunge il leader M5S- non si vedessero di buon occhio. È improbabile che queste due persone abbiano avuto rapporti su questa cosa, perchè conoscendo Virginia l’avrebbe mandato a quel paese».

L’ottimismo si allarga anche al governo, dove il leader del M5S non vede particolari problemi: «Non c’è nessuna preoccupazione per la tenuta della maggioranza», dice Di Maio, che esclude attriti sull’immigrazione: «Oggi lo ius soli non è nell’agenda del governo, questi temi sono da affrontare a livello europeo, se vogliamo affrontare il tema della cittadinanza europea tutti gli Stati insieme per me va bene». Il vicepremier poi parla del caso Di Battista scomparso dalla circolazione: «Io e Alessandro ci sentiamo sempre, ci darà una mano, come ha detto sta attraversando dei problemi personali quindi lo lasciamo un po’ in pace e lo ringrazio sempre per l’aiuto che dà sempre al Movimento da non eletto».