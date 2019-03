Da “Leonardo” ai “Sopravvissuti”: i progetti dell’alleanza Rai, France tv e Zdf

La Alleanza tra i tre grandi broadcaster pubblici dell’Europa continentale – Rai, France Tv (Francia) e ZDF (Germania) – celebra il suo primo compleanno nella città e durante l’evento in cui venne annunciata: a Series Mania, ambientata anche quest’anno a Lille (Francia), dove lancia i primi progetti di serie comuni. Per gli appassionati ci sono le prime indiscrezioni: confermate per quest’anno le riprese di Leonardo, la serie biografica dedicata al grande e poliedrico genio italiano, un progetto in otto episodi che attraverso una struttura di detection in ogni episodio racconta la storia umana dietro all’opera.

