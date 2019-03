Calcio: ex compagno di squadra di Totti rischia la fustigazione

L’ex attaccante di Roma e Tottenham l’egiziano Mido, che nella stagione 2004/2005 ha anche giocato con Francesco Totti, rischia grosso. Mido è stato esonerato dalla guida tecnica dell’Al-Wahda Fc per aver insultato un tifoso su Twitter. L’ex attaccante è finito nelle bufera in Arabia Saudita per un insulto ad un utente sui social network e il club ha deciso di usare il pugno duro con il 36enne, esonerandolo. La società non ha gradito e ha licenziato l’allenatore.

L’ex attaccante ha ufficialmente negato di essere il responsabile della risposta nonostante l’account certificato su Twitter e ha dichiarato che il suo profilo fosse stato violato. Mido, ormai famoso commentatore televisivo in tutto il Medio Oriente e tornato alla ribalta negli ultimi giorni per aver perso oltre 50 chili in un anno, ha dichiarato: “Rispetto la decisione del club ma il mio account è stato violato e userò tutti i miei strumenti legali per dimostrarlo”.

I problemi sono nati per un messaggio di un utente sui social media dopo la sconfitta per 4-0 dell’Al-Wahda contro l’Al-Nassr. Il tifoso ha scritto: “Per favore dimettiti come allenatore, comprendiamo il tuo stile ma non è utile. Le tue parole sono buone ma come allenatore non sei così bravo”. Poi, la risposta molto offensiva di Mido, immediatamente cancellata. Il club, però, è intervenuto subito e ha deciso di esonerare l’egiziano ex Roma.

Ora, secondo quanto riporta il Sun, potrebbe addirittura essere fustigato per aver risposto malamente a chi lo invitava a dimettersi dopo una sconfitta. Adesso toccherà alla giustizia dell’Arabia Saudita decidere se condannarlo o prendere per buona la sua difesa, che parlava di “account violato”.