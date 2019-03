Boldrini in posa vicino alla statua di Giulietta: ci ha insegnato che l’amore è più forte. Ma non è roba da Medioevo?

Planata a Verona per denunciare il medievale Congresso delle Famiglie, Laura Boldrini in veste di turista militante fa visita al balcone di Romeo e Giulietta e si mette in posa accanto alla statua che raffigura l’eroina della tragedia di Shakespeare. Poi posta la foto su Twitter con corredo polemico: “Le loro famiglie erano acerrime nemiche ma Giulietta e Romeo volevano stare insieme e hanno provato a farlo in tutti i modi. Ce lo hanno insegnato loro tanto tempo fa: l’amore è più forte di tutte le convenzioni”. Dato il finale tragico della vicenda non è che l’insegnamento sia proprio di buon auspicio ma, a parte ciò, come mai Boldrini sceglie un’eroina dei tempi medievali per farsi una foto? Non erano secoli bui e oscuri?