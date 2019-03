Boldrini al veleno: «L’immigrazione non è un problema». Sallusti e Belpietro la zittiscono

L’immigrazione non è un problema, l’invasione non esiste, Salvini strumentalizza, viva lo Ius soli: si fa sentire la partecipazione di Laura Boldrini a di Dimartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris, che si è avvalso della presenza dell’ex presidente della Camera, più che in altre occasioni apparsa in vena “negazionista” e ossessionata dal vicepremier dei suoi peggiori incubi, Salvini. Coadiuvata da Alessandra Moretti del Pd e contrastata nei suoi deliri dai direttori de La Verità e Il Giornale, Maurizio Belpietro e Alessandro Sallusti, oltre che I dall’editorialista Massimo Franco, sono volate legnate sui temi dell’ immigrazione, di Ius soli e dei diritti, che per la Boldrini sono quelli soprattutto dei gay, come poi sosterrà nel corso del programma, gettando veleno sul Congresso delle famiglie che si terrà a Verona.

Laura Boldrini: “Salvini vende fumo» Performance delirante. Parlando di immigrazione e della possibile concessione della cittadinanza a Ramy e Adam, i due eroi del bus di San Donato Milanese, Laura Boldrini sfodera il suo cavallo di battaglia: «In Italia l’immigrazione non è un problema». Risposta secca di Maurizio Belpietro: «L’unica a non essersi resa conto che è un problema è lei». Poi aggiunge: «L’immigrazione va gestita, chi non ha il permesso deve essere riportato nel suo paese ma nel rispetto dei diritti della persona». E qui l’affondo sul leader leghista: «Ma Salvini non ne ha mandata una indietro, ha soltanto venduto fumo». «Salvini parla come un sovrano» A darle manforte è arrivata Alessandra Moretti in versione fattucchiera: spara la sua prima frase ad effetto. «La luna di miele di Matteo Salvini con gli italiani ha le ore contate», è il vaticinio dell’ ex parlamentare europea. Tema immigrazione chiuso con una Boldrini che acquista livore ogni minuto che passa: Salvini «fa un po’ ridere», dice, perché avrebbe accondisceso come un “sovrano” alla concessione della cittadinanza a Ramy. I numeri sull’immigrazione, il calo drastico degli sbarchi e quindi anche delle morti non sfiorano minimamente la visione della Boldrini. «Boldrini, proprio tu» Si passa alla famiglia. Ancora peggio. «Scandaloso che a un tale Congresso vadano esponenti del governo», irrompe la Boldrini, visto che si mettono apertamente in discussione i diritti acquisiti da donne (aborto compreso) e gay. Ma non ha buon gioco, perché il duo formato da Sallusti e Belpietro la accusa di aver partecipato a numerose iniziative di parte quando ricopriva il ruolo di presidente teoricamente super partes della Camera. «Lei mi sta offendendo», risponde piccata Boldrini a Sallusti. Belpietro fuori di sé ricorda alla “smemorata” che il suo partito, Leu, è andato a “a braccetto con Hezbollah”, ha accolto il “terrorista Ocalan” e – alla faccia del rispetto delle donne- ha proposto una legge per legalizzare “l’utero in affitto”.