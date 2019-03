Berlusconi stizzito con Salvini: “Mi ha dato buca al vertice del centrodestra…”

“Vertice con Berlusconi? Cose che vi inventate voi giornalisti, io sono a Roma, Berlusconi è a Milano”. Così Matteo Salvini entrando alla Camera, parlando del vertice di centrodestra per fare il punto sulle regionali, in particolare della scelta del governatore del Piemonte. In realtà c’è tutto un retroscena, svelato da Dagospia, che racconta della stizza di Silvio Berlusconi verso Matteo Salvini, che avrebbe fatto salvare all’ultimo momento un vertice chiesto dall’ex premier. A quanto pare, l’incontro, previsto per oggi, sarebbe stato annullato proprio da Salvini, suscitando le ire di Silvio. Tanto che, continua Dagospia, questa mattina a Mattino5 Berlusconi ha liquidato con rabbia una domanda proprio su Salvini, dicendo di passare oltre. Berlusconi infatti è sempre convinto che l’accordo vincente a livello locale possa replicarsi anche a livello nazionale, ma non si deve stupire se Salvini non lo vuole incontrare, dopo quello che va dicendo ogni giorno contro il governo: oggi per esempio, Berlusconi ha ribadito: “Sono convinto che prima o poi gli elettori di centro destra chiederanno conto anche alla Lega degli errori e dei fallimenti di questo governo, mi auguro davvero che Salvini cambi strada al piu’ presto”, ha dichiarato in una intervista a Radionorba Notizie. “La Lega – ha continuato Berlusconi – dovrebbe essere espressione di una visione economica diversa, opposta a quella dei 5 stelle: gli elettori della Lega, che sono anche i nostri elettori, ci avevano votato un anno fa sulla base di un programma che prevedeva quell’equazione dello sviluppo e del benessere che si concentra su meno tasse, meno burocrazia e su più infrastrutture. Questo governo sta facendo esattamente l’opposto, la politica economica è stata appaltata tutta a Di Maio e Toninelli, due persone su cui preferisco non dare giudizi, mi chiedo sino a quando la Lega potrà permettersi di andare avanti in questa coabitazione innaturale”. Berlusconi non deve stupirsi se è Salvini ora ad essere seccato:mica è permaloso solo lui…