Balena inghiotte un uomo e lo risputa fuori: regista di documentari salvo per miracolo (video)

«Ho trattenuto il respiro perché pensavo che si sarebbe immerso e mi avrebbe liberato molto più profondamente nell’oceano, era buio pesto dentro», ha raccontato il regista di “Dive Expert Tours”, Rainer Schimpf, vivo per miracolo dopo essere stato inghiottito da una balena, come nel racconto biblico di Giona. Il regista, impegnato presso Port Elizabeth (est di Città del Capo) in un documentario su foche, pinguini, balene e squali, in muta da sub è stato risucchiato nella bocca di una balena sotto gli occhi della sua troupe. «Per fortuna l’animale si è reso conto che non ero quello che voleva mangiare, quindi mi ha sputato fuori», ha aggiunto il “miracolato”.