Azione Universitaria verso il congresso di rilancio. Oronzio è il nuovo coordinatore

Pasquale Oronzio, studente reggino, è il nuovo coordinatore nazionale di Azione Universitaria: a lui il compito di guidare il movimento della destra universitaria coadiuvato da un comitato di reggenza costituito dal vicecoordinatore nazionale Alessio Sequenzia, anch’egli neo nominato, e dai consiglieri nazionali degli studenti in carica (Cnsu).

Andrea Volpi, precedente presidente di Au, ha spiegato: “In linea con il cambio generazionale che Azione Universitaria sta mettendo in atto ormai da qualche anno, ho rassegnato il mio mandato di presidente nazionale, lasciando a Pasquale Oronzio , Alessio Sequenzia e ai nostri tre Cnsu eletti -Leonardo Scimia, Beppe Staglianò, Nicola d’Ambrosio – il compito di far partire tutti i processi utili a effettuare un rinnovamento profondo del nostro movimento, attraverso l’organizzazione di un congresso nazionale entro il 31 dicembre e presentando le liste nelle prossime consultazioni elettorali studentesche”.

Volpi ha aggiunto di avere preso “questa decisione dopo un’attenta e lunga riflessione condivisa con i dirigenti storici del movimento anche perché, in questo complesso scenario politico, sono certo che un movimento come il nostro possa fare la differenza e contribuire alla formazione e alla crescita della classe dirigente della nostra Nazione. Azione Universitaria è la più grande associazione di centro destra all’Università, trasversale ai partiti tradizionali del centro-destra italiano, plurale e inclusiva, per combattere l’egemonia di sinistra nel mondo accademico. Sono certo che Pasquale Oronzio, come coordinatore nazionale e tutti i membri del comitato di reggenza siano, per la loro preparazione, capacità ed esperienza, le persone giuste per occuparsi del rilancio di Azione Universitaria”.