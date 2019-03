“Auguri Italia”: Giorgia Meloni pubblica un video che fa il giro del web. E i soliti cretini sputano sulla Patria (video)

“Nel 158° anniversario dell’Unità d’Italia vogliamo dire GRAZIE a chi ogni giorno celebra con onore il nostro tricolore. Viva la Folgore, viva i nostri uomini e le nostre donne in divisa, viva l’Italia!”. Giorgia Meloni fa gli auguri via social all’Italia e agli italiani per i quali – e sono molti- il Tricolore significa tantissimo. Lo fa pubblicando un intenso video sull’attività delle nostre Forze Armate e con una frase molto evocativa dal profilo twitter. “L’Italia è storia, poesia, comunità. È coraggio, amore, speranza. È essere fieri della propria terra e delle proprie radici. È credere nella nostra Nazione e in quello che ci offre. L’Italia siamo NOI! #AuguriITALIA, Auguri ITALIANI #17Marzo”.

Una festa macchiata dai soliti cretini

Peccato che l’anniversario sia stato sporcato, per non dire oltraggiato da una massa di idioti. Loro sono la ‘Brigata Spalletella‘, che su Facebook si definiscono come i “supporters dell’AfroNapoli United“, la squadra che milita nel girone A di Eccellenza Campania nata – audite audite- “per la promozione dell’integrazione sociale attraverso lo sport”. All’anima di integrazione. Stanotte – lo apprendiamo su Fb, dove hanno strombazzato il loro insulto al Paese in cui vivono – i tifosi hanno realizzato un “blitz” sotto la statua di Garibaldi a Napoli per esporre questo striscione in occasione della festa dell’Unità d’Italia: “Viva Napoli, viva il Meridione: non riconosciamo l’Italia nazione”. Alla faccia dei valori dello sport e dell’antirazzismo di cui questi “bravi ragazzi” si ergono a paladini. I nostri valori sono altri. Ecco il video postato dalla Meloni.