Al Bano finisce nella lista nera dei nemici dell’Ucraina: tutta colpa dell’amicizia con Putin

Il ministero della Cultura ucraino ha inserito Al Bano nella lista nera degli individui ritenuti una minaccia per la sicurezza nazionale. La lista viene monitorata e aggiornata dal ministero in base alle richieste del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino e dei servizi segreti ucraini. L’elenco comprende attualmente 147 persone. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Interfax. Al Bano non ha mai nascosto la sua amicizia con Vladimir Putin e ha sempre elogiato il presidente russo, così definito in una recente intervista al Corriere della sera: “Lo sostengo da tempi non sospetti. È un grande. Ha un senso religioso della vita. Ha il pugno di ferro e non ci vedo nulla di male. Ormai lo usano molti, a partire da Trump ma anche da noi. Capisco che nei casi di mors tua vita mea ci voglia anche quello”.