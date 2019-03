Addio a Gino Falleri, protagonista del giornalismo italiano. Aveva 92 anni

È morto a Roma Luigi Falleri, per tutti Gino, vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio. Falleri è stato soprattutto, per molti colleghi di più generazioni, il leader del pubblicismo italiano e un cardine della politica sindacale di Stampa Romana e della Fnsi. Aveva 92 anni ma ancora generosamente si rendeva disponibile agli storici uffici di via della Torretta per portar eil suo contributo. Era iscritto all’Albo dei giornalisti del Lazio, elenco pubblicisti, dal 1957. Personaggio storico del giornalismo, ha iniziato la sua carriera come volontario a Il Messaggero di Roma e successivamente al Popolo di Roma. Ha collaborato con il Momento Sera, Il Giornale d’Italia, Italia Sera, l’Opinione, Il Globo, Il Resto di cui è stato il garante del lettore, nonché con l’agenzia Asca e il GR2. Tra i tanti incarichi è stato segretario generale aggiunto della Fnsi e membro della Giunta della Federazione nazionale della stampa (1974-1976, 1978-1984 e dal 2007 al 2011), docente di diritto all’informazione e giornalismo presso alcuni atenei italiani, tra cui: Luiss, Università di Pisa (dal 2005 al 2011), Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” (2006-2007), Università di Siena (dal 2008 al 2012) e l’Università del Foro Italico (dal 2012 al 2013). Falleri era stato consigliere del Comitato di direzione della Scuola Superiore di giornalismo della Luiss e socio fondatore e consigliere dell’Eurispes. Il 20 maggio 2013 era stato rieletto con 709 voti, al primo turno, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dei giornalisti del Lazio, e successivamente eletto dal nuovo Consiglio regionale dell’Ordine vicepresidente. È stato socio fondatore e consigliere dell’Eurispes, Cavaliere di Gran Croce della Repubblica, direttore editoriale di Giornalisti Europei, un settimanale da lui ideato.

I funerali di Gino si svolgeranno domani a Roma alle 15 nella parrocchia di San Mattia via Renato Fucini 285 (zona Montesacro-Talenti).