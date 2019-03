A Verona una strada per Almirante: «È un esempio». La sinistra si agita ma passa la mozione di FdI

La mozione, alla fine, è passata, nonostante le rimostranze della sinistra e le proteste della comunità ebraica. «Giorgio Almirante è un esempio di coerenza, onestà e rispetto per gli avversari. È stato un grande leader e una persona onesta. Intitolare strade alla sua figura è un atto doveroso e un atto di civiltà verso un politico che ha insegnato molto ai giovani e che ancora oggi, a distanza di tanti anni, ha ancora molto da insegnare», dichiara Ciro Maschio, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente del consiglio comunale di Verona, commentando l’approvazione della sua mozione che chiedeva di intitolare una via all’ex segretario del Msi. «Nonostante le intemperanze di un consigliere dell’estrema sinistra – ha aggiunto l’esponente di Fdi – che voleva addirittura impedirci di parlare in aula durante il dibattito, esprimo sincera soddisfazione perché il consiglio comunale ha condiviso a larga maggioranza, lo spirito di questa mia iniziativa. Rispetto a chi – conclude Maschio – ad oltre 70 anni dalla fine della guerra vorrebbe ancora alimentare odio ideologico e clima da guerra civile, ci piace raccogliere l’esempio di quei leader della Prima Repubblica, Almirante, Berlinguer, Pajetta, Jotti, che si contrastarono duramente nelle aule ma che seppero rispettarsi reciprocamente, lasciando alle generazioni future un messaggio di umanità, rispetto e pacificazione. Con lo stesso spirito sarei pronto oggi a votare una mozione per intitolare una via ad Enrico Berlinguer, come già ho dichiarato in consiglio comunale». Nei giorni scorsi, Roberto Israel, consigliere nazionale dell’Unione comunità ebraiche italiane, aveva protestato ricordando che «Almirante era un fascista, ha firmato le leggi razziali e ha ordinato fucilazioni ed è morto fascista». Sulla sua scìa anche le opposizioni di sinistra in consiglio comunale.