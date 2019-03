A Verona le femministe cantano “Bella Ciao” per dire no alla famiglia (video)

Bella Ciao è diventata l’inno ufficiale della sinistra. Ormai la cantano tutti dagli esponenti del Pd alla sinistra estrema e ai centri sociali. Alcuni l’hanno cantata anche in chiesa. Nella lunga lista di chi l’ha usata a proprio uso e consumo ci sono anche gli immigrati che l’hanno intonata nelle manifestazioni contro Salvini. Per non parlare poi di maestre e professori “super partes” che la insegnano agli studenti e anche ai bambini delle elementari. Ed è la colonna sonora immancabile di tutte le manifestazioni della sinistra. Non manca mai. Così anche oggi l’inno dei partigiani è risuonato a Verona. Uno sparuto gruppetto di donne, che ha partecipato alla manifestazione contro il congresso delle famiglie, tra slogan femministi e vetero-comunisti, si è aggrappato alla scontata Bella Ciao.