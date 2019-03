A Roma grande successo per il Digital Talk dedicato alla Rete

Qual è il rapporto tra i giovani e la Rete? Se ne è parlat nel nuovo Digital Talk dal titolo “Comunità virtuali e comunità reali”, che si è tenuto a Roma mercoledì 20 marzo nella Sala Multimediale dell’Ateneo (Piazza Grazioli, 17). A raccontarlo, in prima persona, sono state Flavia, Celeste e Giulia, le tre giovanissime studentesse di 19, 15 e 12 anni, invitate da UniNettuno per confrontarsi per la prima volta con esperti e accademici. Nel corso dell’incontro si è anche dibattuta la proposta di spegnere gli smartphone in famiglia dopo cena, per recuperare il rapporto tra adulti e giovani senza che i social network e le nuove tecnologie facciano più da mediatori.

Al Digital Talk esperti di Rete e di comunicazione