8 marzo, lo sciopero rosa tinge il venerdì di nero: a rischio sanità e trasporti. La mappa dei disagi

Venerdì nero quello che coincide la giornata di oggi, 8 marzo, in occasione della festa della donna. Diverse sigle sindacali, tra cui Usi (Unione Sindacale Italiana), Cobas (Confederazione dei Comitati di Base), Usb (Unione Sindacale di Base) hanno annunciato uno sciopero generale nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private: a rischio trasporti e sanità.

Venerdì nero: ecco cosa prevede lo sciopero generale, settore per settore

Un venerdì nero, quello in corso, con lo sciopero generale annunciato da diverse sigle sindacali, che vede interessate le tante piazze italiane, come pure quelle di altri 60 paesi. Vediamo nel dettaglio, allora, la situazione che si prospetta dal trasporto all’ordine pubblico, passando per sanità e Ama.