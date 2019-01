Tenta di derubarla ma lei è una lottatrice esperta e lo sfigura. La chiamano “la dama di ferro”

Non a caso la chiamano “la dama di ferro”. Lei è Polyana Viana, una lottatrice professionista di UFC (Ultimate Fighting Championship) che in Brasile ha reagito all’aggressione di un ladro e lo ha picchiato al punto di sfigurarlo. La lottatrice, che ha 26 anni, ha infatti reagito al tentativo di furto prendendo a calci e pugni il ladro per poi stenderlo con una presa di sottomissione, tutto fra l’indifferenza dei passanti che non capivano cosa stesse succedendo. Ad avere la peggio nella colluttazione è stato proprio l’uomo come dimostrato dalle foto diffuse da Dana White, patron Ufc. Il ladro, Max Gadelha Barboso, era da poco uscito di galera. L’episodio è avvenuto a Rio de Janeiro, mentre Polyana Viana stava aspettando una vettura di Uber per far ritorno a casa. La polizia, subito dopo l’arresto, ha scoperto che il ladro era in possesso di una pistola finta.