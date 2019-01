Rocco Siffredi con Cristina d’Avena. A Capodanno la coppia che non t’aspetti (video)

La strana coppia, che neanche le fantasie più scatenate potevano concepire, si è formata a Capodanno. Da una parte Rocco Siffredi, il pornoattore più famoso del mondo. Dall’altra Cristina D’Avena, la cantante di intere generazioni di bambini. Due mondi che all’apparenza sono inconciliabili si sono incontrati nella notte di Capodanno in uno degli eventi più attesi a Roma. Una coppia alla quale si è aggiunta la pornostar Valentina Nappi, che in passato ha perfino guadagnato le pagine della rivista Micromega.

Davanti al pubblico di Cinecittà World, il pornoattore e la cantante hanno dato vita ad una serata di festeggiamenti. Rocco ha sfoderato il suo cavallo di battaglia, il sesso: «Voglio augurare tanta felicità, ma soprattutto dare un consiglio. Basta con i social, tornate a fare l’amore», ha dichiarato Rocco Siffredi. Sul palco, Cristina D’Avena ha intrattenuto gli spettatori di ogni età cantando le sigle più famose dei cartoni animati degli anni ’80 e ’90. Quando poi è entrato in scena il pornostar, la cantante ha deciso di dedicargli la canzone dell’Uomo Tigre.

In tempo reale, da Cinecittà World, sui social Cristina D’Avena ha pubblicato un selfie in compagnia della star del cinema per adulti, augurando un buon 2019 ai suoi follower: «Puffa di qua… Puffa di là… Gli auguri con Rocco eccoli qua!». Una foto che ha avuto migliaia di condivisioni, di like e di commenti “irriferibili”.